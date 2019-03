Tensione tra Carlo Freccero e la Lega in commissione di Vigilanza Rai

«Sono il più bravo». L'audizione di Carlo Freccero in commissione di Vigilanza Rai è parsa per toni a un one man show. Il direttore di RaiDue - che poi ha precisato sulla sua superiorità: «era solo una battuta» - per due ore e mezza ha difeso le sue scelte affrontando i temi più caldi. Dai bassi ascolti di Popolo Sovrano («so che è il mio problema più grande, ma ci sto lavorando») al possibile ritorno di Daniele Luttazzi in tivù («voglio il controllo editoriale, ne parleremo») o il legame con il M5s.

IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI SCINTILLE TRA FRECCERO E LEGA

I toni si sono alzati quando Paolo Tiramani della Lega, oltre a sottolineare «i risultati non incoraggianti di audience» di programmi come Povera Patria e Popolo Sovrano, ha definito Freccero, vicino al M5s, «un grande della tivù italiana ma con una visione ferma a 15 anni fa». La reazione del direttore di RaiDue non si è fatta attendere: «Se vuole le mie dimissioni le chieda, se vuole le do subito, faccio un regalo a lei e a quelli come lei», ha detto Freccero contestando i dati d'ascolto citati da parlamentare liquidati come «molto errati». Freccero ha tenuto a smentire apparentamenti politici: «Io emblema della voce di Beppe Grillo? Ma per favore, anzi è lui che deve lamentarsi perché nel programma che ho fatto su di lui l'ho limitato, censurato e lui se l'è presa, mi ha detto: "Io non sono mica quello"». E ha aggiunto: «Lo so, sono sulla graticola, ma nella vita bisogna avere il coraggio di provare e sbagliare. Lo faccio con una passione totale e soffro per l'audience come il primo giorno. Non baro nel mio lavoro. Non ditemi però che faccio il tifoso di qualcuno, tutto ma questo no».