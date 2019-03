Dieci curiosità su Alberto Angela

Ben prima del suo successo social, Alberto Angela con il suo savoir-faire, la sua cultura e la sua gentilezza, aveva già stregato milioni di telespettatori incollandoli alla televisione in fasce orarie scomode per qualsiasi conduttore televisivo: il sabato pomeriggio di RaiUno con Passaggio a Nord Ovest e il sabato sera di RaiTre con Ulisse – Il piacere della scoperta. Solo in tempi più recenti è arrivata la consacrazione in prima serata su RaiUno e sui social media: Facebook, Twitter e Instagram, con persino un fan club virtuale, #angelers, che si riunisce in Rete a suon di hashtag commentando in diretta ogni sua trasmissione.

IL RITORNO DI MERAVIGLIE-LA PENISOLA DEI TESORI SU RAIUNO

A partire dalla serata del 12 marzo Alberto Angela torna in televisione con un format che lo scorso anno ha saputo totalizzare il 23% di share a puntata, come una partita di calcio della Nazionale, pari a 5,5 milioni di telespettatori: Meraviglie – La penisola dei tesori, in onda per quattro martedì, fino al 2 aprile prossimo, sulla rete ammiraglia della tivù di Stato. Prepariamoci alla prima puntata scorrendo 10 curiosità sul divulgatore scientifico più amato della nostra televisione (e secondo forse solo a suo padre, Piero).