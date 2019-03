Chi è Kobi Marimi, il cantante di Israele all'Eurovision Song Contest

Marimi dice di non fare distinzioni tra pop e lirica: «Mi piace tutto. Sembra una risposta politicamente corretta, eppure non mi piace mettere etichette perché un giorno può andarmi di fare una cosa e il giorno dopo altre. Posso cantare la mia canzone in modo più lirico ma nella mia playlist ho Beyoncè. Mi piace tutto di tutto». Quello che è importante, a suo giudizio, è la concentrazione «sulla performance sul palco, sul brano». «Se saprò trasmettere il messaggio della canzone», ha detto, «questa sarà già una grande vittoria». Marimi sa che il Movimento di Boicottaggio di Israele (Bds) ha chiesto ai cantanti in gara di disertare l'Eurovision e sa anche che il gruppo islandese Hatari ha preannunciato che userà quel palco per protestare contro Israele. «Tutto quello che ho da dire è che l'Eurovision è una gara non politica: è tutta una questione di musica e amore per la musica e di paesi di tutto il mondo che si riuniscono per celebrare la musica. Questo è quello che conta».

(Massimo Lomonaco, Ansa)