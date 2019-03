Robbie Coltrane di Harry Potter costretto sulla sedia a rotelle

Robbie Coltrane, che in Harry Potter ha vestito i panni del gigante buono Rubeus Hagrid, custode, guardiacaccia e insegnante di Cura delle Creature Magiche, è costretto sulla sedia a rotelle. L'attore ha rivelato infatti di non poter più camminare a causa di una paralizzante e dolorosa osteoartrosi, malattia degenerativa che interessa le articolazioni. Come spiega il Daily Mail, il 68enne è ora in attesa di un intervento chirurgico al ginocchio, nella speranza che possa migliorare le sue condizioni di vita. Coltrane, che ha recitato in tutti gli otto film della saga di Harry Potter, si è mostrato per la prima volta in sedia a rotelle lunedì 11 marzo in occasione di una conferenza stampa a Londra, dove sono stati resi noti ulteriori dettagli dell’Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, nuova montagna russa dell’Orlando Universal Resort che verrà inaugurata a giugno del 2019. Per i fan vedere il gigante buono in carrozzina è stato uno choc. La stampa britannica riporta che Coltrane convive da anni con la sua malattia: prima ha cominciato a usare un bastone, poi i medici gli hanno vietato di camminare senza assistenza. E ora è oblbigato a muoversi in sedia a rotelle. L’auspicio è che dopo l'operazione possa tornare a saltare in giro come un elfo.