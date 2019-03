Sfera Ebbasta e Young Signorino sono campioni di vittimismo

Anzi: dopo la tragedia di Corinaldo, scorrere le cronache per credere, si erano tutti o quasi affannati a precisare che no, il povero Sfera Ebbasta non c'entrava, non era colpa sua, non dipendeva da lui... Con tanto di salti mortali, e pelosi, per distinguere tra concerto e comparsata, per sgravarlo da coincidenze esoteriche: i giornaloni in quei giorni tragici sembravano più che altro uffici stampa del ragazzino trapper, e magari lo erano. Le manfrine dei redazionali mascherati, dei foglietti piovuti dagli uffici stampa e messi in pagina senza andar tanto per il sottile, li conosciamo. Il povero, bistrattato Sfera peraltro, non sarà male ricordarlo, aveva firmato un impegno per un certo orario: lo ha disatteso con estrema disinvoltura, ha lasciato centinaia di ragazzini in esaltata attesa; poi, dopo la strage, sulle cui cause le indagini sembrano ancora arrancare, dopo quei cinque minori e una giovane madre travolti dalla ressa, non aveva trovato di meglio da fare che tatuarsi sei stelle sulla faccia, facendo in modo che tutti lo sapessero.