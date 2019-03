Le pagelle della nona puntata di Masterchef 2019

IL PRESSURE TEST E LA PASTA DEGLI CHEF

Vince la squadra rossa di Valeria e la blu, formata da Gilberto, Federico, Loretta e Alessandro, va al pressure test che consiste nel replicare tre piatti di pasta di tre chef. La prima prova del pressure è la riproduzione della cacio e pepe cotta in vescica di maiale di Riccardo Camanini, chef del ristorante Lido 84 di Gardone Riviera: si salva Gilberto. Nella seconda prova bisogna cucinare i rigatoni dolci pomodoro e mozzarella dello chef Cristoforo Trapani del ristorante Magnolia dell'hotel Byron di Forte dei Marmi: Alessandro va in balconata. Il duello è tra Federico e Loretta, che devono cimentarsi con la realizzazione dello strapazzo con fonduta di pecorino e tartufo nero della chef Barbara Agosti dell'Eggs di Roma. Loretta si salva, Federico deve lasciare per sempre la cucina di Masterchef. Noi avevamo creduto molto in lui e nelle ultime puntate ci aveva dato grande soddisfazione, peccato!