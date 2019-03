Benvenuti nell'epoca dei senza età o dei cronologicamente ambigui

QUANDO LA FREQUENTAZIONE È VAMPIRESCA

In passato, soprattutto nel mondo dei ricchi, della jet society, delle teste coronate e della aristocrazia degli affari non mancava il grande vecchio, commenda, magnate o attore, che aveva la “mogliettina” o la giovane amante, e a parti invertite l’ereditiera che esibiva pubblicamente il toy boy di turno. Ma oggi l’eccezione dai piani alti e privilegiati della società è scesa in basso è si è ampiamente democratizzata. Ciò all’interno di un più generale rimescolamento di età e ruoli, frequentazioni e relazioni amicali. Il gruppo dei pari così come la contiguità d’età non è più un vincolo. Frequentare gente più giovane per un adulto maturo è un’iniezione di vita. In certi casi quasi vampiresca. Ma per poterlo fare serve che l’adulto sia giovanile di spirito e di corpo. Allo stesso modo le relazioni fra genitori e figli sono inscritte in un nuovo ordine. L’autorità si è alquanto dissolta. Padri e figli così come madri e figlie anche nell’aspetto sembrano amici, o perlomeno si atteggiano e spesso vestono come se lo fossero. Non proprio coetanei, ma comunque complici e non più genitorialmente distanti anche nei gusti musicali, nei consumi culturali, nelle mode alimentari e nei modi di dire.Tutti uniti da uno stile di vita che accomuna generazioni e abitanti di un mondo e una società sempre più promiscua e ambigua.