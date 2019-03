Trailer e recensione di Boy Erased

1. I RIFLETTORI SU UNA VICENDA DOLOROSA E PRIVATA

Quando Joel Edgerton, Lucas Hedges e il produttore David Craig sono arrivati in Arkansas per visitare la casa della famiglia Conley per un sopralluogo, Garrard è rimasto colpito perché si è reso conto che la sua storia era stata presa seriamente. «Basta con la satira e con le barzellette», ha detto, «non ci avrebbero più visti come il caso strano di una piccola città isolata. La terapia di conversione è diventata, in quel salotto, una pratica tragica le cui radici affondano in quelle coloniali del paese i cui effetti negativi a lungo termine hanno profondamente alterato non solo le vite dei pazienti "ex-gay" ma anche quelle dei loro familiari e dei loro amici. Il pregiudizio, sia che tu lo eserciti sia che tu ne sia la vittima, danneggia sempre tutti».

2. UN FILM NECESSARIO

L'attore e regista ha ricordato che attualmente esistono varie metodologie per "convertire" le persone omosessuali. L'unica costante sono i danni causati sui “pazienti” e sulle loro famiglie. «Spero che il messaggio del film», ha dichiarato, «possa davvero arrivare a tutti quei genitori che hanno difficoltà ad accettare la vera identità dei figli. La sessualità non è una scelta o qualcosa che può essere modificata o appresa, per fortuna, invece si può imparare ad accettare ciò che ci appare diverso».