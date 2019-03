Michael Jackson e il moralismo inquisitorio delle nuove generazioni

IMPOSSIBILE IGNORARE IL DOCUMENTARIO LEAVING NEVERLAND

La questione è stata passata sotto silenzio per qualche settimana, fino a quando la diffusione di una parte del documentario su HBO l'ha trasformato in un caso impossibile da rimuovere o a cui rispondere con indifferenza. La collezione avrebbe infatti dovuto arrivare nei negozi a giugno, presumibilmente nel pieno della battaglia legale fra la famiglia Jackson, fiancheggiata da milioni di difensori anonimi, e i suoi nuovi accusatori. Li definiamo tali perché non è certo la prima volta che, dopo la scomparsa, nel 2009, la memoria dell'interprete più rivoluzionario della musica pop viene associata a comportamenti pedofili e il suo nome accostato a quello di (ex) ragazzini che, dopo averne visitato l'enorme villa e il parco divertimenti, finivano per rimanerne ospiti per mesi per fini non chiarissimi benché sempre, e questo particolare non è di certo meno inquietante, con il consenso dei genitori.