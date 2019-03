Le sei interpretazioni per capire Il Nome della Rosa

2. UN ROMANZO ENIGMISTICO CON GIOCHI DA RISOLVERE

Un celebre detrattore di Eco, il sociologo esperto di esoterismo e di religione Massimo Introvigne scrisse un articolo intitolato «Contro Il Nome della Rosa» criticando su più fronti il romanzo definito"pseudo-storico". Lo riteneva anche «un romanzo insieme enigmistico ed enigmatico. Enigmistico, perché contiene una serie di «giochi» da risolvere, fra cui un «giallo di citazioni» non denunciate come tali. (…) Enigmatico perché alcune tesi possono non emergere a una prima lettura del testo e si rivelano progressivamente: si può quindi parlare anche di romanzo iniziatico». Il fine era però, secondo Introvigne, una «grande operazione propagandistica» contro il mondo cattolico.

3. UN ATTACCO ILLUMINISTA ALLA CHIESA E AL CLERO

In effetti la critica più diffusa rivolta alla vicenda di Guglielmo da Baskerville è proprio quella legata all'interpretazione del romanzo come quella di un attacco alla Chiesa. Un romanzo dall'impronta illuminista che attacca una gerarchia ecclesiastica opulenta e miope. Gli inquisitori sono il braccio armato di questa gerarchia. «Sotto tortura, o minacciato di tortura», dice il protagonista, «un uomo non solo dice ciò che ha fatto ma anche ciò che avrebbe voluto fare, anche se non lo sapeva». Bernardo Gui ha il ruolo del cattivo ideale che gode a imporre torture lente e atroci. Dice il monaco inquisitore nel romanzo: «Si proceda piano, e per gradi. E soprattutto, ricordate quanto è stato detto ripetutamente: che si evitino le mutilazioni e il pericolo di morte. Una delle provvidenze che questo procedimento riconosce all'empio, è proprio che la morte venga assaporata, e attesa, ma non venga prima che la confessione sia stata piena, e volontaria, e purificatrice». I benedettini, custodi della cultura occidentale, sono dipinti come monaci corrotti, viziosi e censori. Anche i francescani appaiono più che votati alla povertà, intellettualmente modesti se non retrogradi e sopraffatti dagli eventi. Lo stesso Guglielmo da Baskerville, per molti aspetti un alter-ego dell'autore, è un uomo di chiesa attraversato da dubbi e alla fine sopraffatto dagli eventi. Gli dirà il fedele novizio Adso: «Oggi sono successe cose molto gravi per la cristianità ed è fallita la vostra missione. Eppure sembrate più interessato alla soluzione di questo mistero che non allo scontro tra il papa e l'imperatore».

4. UN SAGGIO FILOSOFICO SUL RAPPORTO TRA NOMI, CONCETTI E REALTÀ

Sin dal suo titolo Il Nome della Rosa si cala in una polemica filosofica. Una delle prime idee di Eco fu quella di far vestire i panni del protagonista al monaco francescano realmente esistito Guglielmo di Occam, autore di testi nominalisti (una delle correnti della Scolastica, ndr), scelta poi abbandonata, a detta dell'autore, per una sua antipatia verso il personaggio storico. Guglielmo da Baskerville lo cita però come amico e compagno di discussioni filosofiche. Ha scritto il filosofo Mario De Caro che con Eco collaborò al saggio Bentornata Realtà del 2012: «Uno dei temi classici della filosofia medievale fu la "questione degli universali". Il problema non era quello di stabilire se nel mondo reale esistono veramente le rose (…) era quello di capire cosa le rose sono effettivamente. Su questo tema i filosofi medievali si dividevano in due scuole principali: i nominalisti e i realisti».«Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus», recita la famosa frase di chiusura del romanzo (citazione, probabilmente modificata, dal De contemptu mundi di Bernardo Cluniacense monaco benedettino del XII secolo). La rosa originaria, intesa come l'essenza di tutte le rose, sta solo nel nome, perché i nomi delle essenze sono nudi, perché non rimandano a nessuna essenza reale. Nei suoi primi testi filosofici, spiega Mario De Caro, Eco sembrava tendere verso il nominalismo: le singole rose sono accomunate soltanto dai concetti mediante cui noi le descriviamo o addirittura dai nomi che noi attribuiamo loro. Nella realtà non esiste nulla oltre le cose singole, insomma. Ma nella maturità il semiologo-romanziere prese a difendere invece una concezione più realista, la sua idea era che la realtà fa sempre attrito rispetto ai nostri tentativi di determinarla e di controllarla.