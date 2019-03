Chi era Bernardo Gui

Interpretato da Murray Abraham, il dominicano e inquisitore Bernardo Gui nel Nome della rosa cinematografico del 1986 faceva una fine da Grand Guignol. Infilzato da alcuni spuntoni di ferro su cui cadeva mentre cercava di scappare dai paesani in rivolta. Era una delle più differenze più clamorose rispetto al libro di Umberto Eco, in cui invece ripartiva per Avignone portando con sé la ragazza accusata di stregoneria e i due monaci accusati di eresia. D’accordo con l’autore il regista Jean-Jacques Annaud aveva precisato nei titoli di testa che il film non era «tratto dal romanzo di Umberto Eco», ma «dal palinsesto del Nome della Rosa di Umberto Eco». Aspettiamo di vedere la fine di Bernardo Gui interpretato da Rupert Everett nel Nome della rosa televisivo. Siccome si tratta di un personaggio storico, possiamo senz’altro spoilerare che nella realtà morì pacificamente nel proprio letto il 30 dicembre 1331, all’età per l’epoca ragguardevole di 70 anni, e come vescovo di Lodève (vicino a Montpellier).