Breve storia dei processi a Michael Jackson dal 1993 al 2005

IL CASO DEL 13ENNE JORDAN CHANDLER

Il calvario giudiziario di Michael Jackson iniziò il 23 agosto 1993, durante la tappa di Bangkok del Dangerous World Tour. L’accusa di abusi sessuali sull’allora 13enne Jordan Chandler aveva tratti di pretestuosità. Prima di tutto il denunciante Evan Chandler, padre di Jordan, non era persona affidabile: dentista, era stato radiato dall’albo di Beverly Hills. Inoltre, formalizzò l’accusa in sede civile e non penale, lasciando intendere già allora che a muoverlo fosse più la sete di denaro che di giustizia. A ogni modo per l’accusato furono guai: la Pepsi-Cola rescisse un lucroso contratto di sponsorizzazione e il tour fu sospeso. Il 25 gennaio 1994 all’accusatore venne versata una importante somma di denaro in cambio di un documento - depositato in tribunale - in cui si attestava l'innocenza di Jackson. Saltarono fuori poi telefonate di Evan Chandler al suo avvocato in cui confessava di voler distruggere il cantante perché non gli aveva prestato soldi, il figlio lo denunciò per tentato omicidio, infine il 5 novembre 2009 lo stesso Evan Chandler si uccise con una pistola.

GAVIN ARVIZO E QUEL LETTO NEL NEVERLAND RANCH

Ma i sospetti tornarono nel febbraio del 2003, quando uscì il documentario Living with Michael Jackson. Realizzato dal giornalista inglese Martin Bashir, seguì Jackson dal maggio del 2002. La popstar è ripresa mano nella mano con il 13enne malato di cancro Gavin Arvizo, il ragazzino appoggia la testa sulla spalla di Jackson. Nel processo successivo, Gavin disse che il cantante era «il suo migliore amico». Nel video si racconta anche di una notte in cui Gavin dormì nel letto di Jackson, e Jackson si coricò sul pavimento. Jackson spiega anche che molti bambini hanno dormito nel suo letto, nel Neverland Ranch, in California: tra essi l’attore di Mamma ho perso l’aereo Macaulay Culkin, suo fratello minore Kieran e le sue sorelle. E di quel ranch, residenza privata di Jacko, furono frequentatori Robson e Safechuck, che in due occasioni sotto giuramento negarono di aver subito abusi da parte del Re del Pop. Nel documentario, Bashir chiede a Jackson: «Riesci a capire perché alcune persone potrebbero disapprovare?». Jackson risponde: «Quando si dice letto si pensa a qualcosa inerente al sesso, ma non è successo niente di tutto ciò. Hanno dormito soltanto».

LA PERQUISIZIONE DEL 2003 E IL MANDATO D'ARRESTO

Quando lo scandalo montò, la popstar ribadì di avere condiviso col ragazzo la stanza da letto ma non il letto, e accusò Bashir di aver fatto volutamente dei montaggi distorti. L'ufficio del procuratore della contea di Santa Barbara avviò un'indagine penale, ma sia il Dipartimento di Polizia di Los Angeles sia il Servizio per la Protezione dei Bambini e il Fbi arrivarono alla conclusione che le accuse di molestia erano infondate. La famiglia del 13enne prima disse che Jackson era innocente; poi che fece qualcosa di «improprio» dopo la proiezione del documentario. Il 19 novembre del 2003, infine, mentre Jackson era a Las Vegas a girare il video di One More Chance, la polizia di Santa Barbara perquisì il Neverland Ranch. Dopodiché, fu spiccato il mandato d'arresto.