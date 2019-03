Leaving Neverland, operazione miserabile dove nessuno è innocente

UN DOCUMENTARIO SQUALLIDO SENZA PROFONDITÀ NÉ ANALISI

A che serva, a che porti una roba del genere, a parte risucchiare una notorietà di risacca, con la mercede del caso, è difficile dirlo. Non c'è profondità, analisi, morale, non c'è neppure denuncia: c'è voyeurismo da un buco della serratura grande come l'insanità di chi ha messo insieme tutto questo. Chi ricorda. Chi racconta. Chi guarda. Dite che la figlia di Jackson, Paris, ha tentato di ammazzarsi per questo? Francamente pare un gesto spropositato per tanta risaputa pochezza. E qui, attenzione, nessuno sta difendendo l'idolo, il Lucifero caduto nella spirale di sé, di quel tagliarsi la faccia e chiudersi nelle camere iperbariche come un moderno vampiro, no, anzi diamo pure per scontato che dietro il fumo deve pur esserci l'arrosto, che un Peter Pan alienato, avvezzo a razzolare ragazzini da rinchiudere nel castello, qualcosa che non andava ce l'avesse.