Le pagelle della decima puntata di Masterchef 2019

LA TAVOLA DEI 15 CRITICI ENOGASTRONOMICI

Alessandro ha il vantaggio di formare le tre squadre da due persone che dovranno affrontare insieme la prova esterna, che consiste nel cucinare un piatto per 15 critici enogastronomici italiani: Davide Paolini, Lorenzo Sandano, Marco Bolasco, Enzo Vizzari, Paolo Vizzari, Eleonora Cozzella, Fiammetta Fadda, Luigi Cremona, Alberto Cauzzi, Andrea Grignaffini, Roberto Restelli, Alberto Schieppati, Angela Frenda, Allan Bay, Paolo Massobrio. Vince la coppia Valeria-Alessandro che osa con dei tortellini dolci in brodo speziato. Il capriolo di Guido e Giuseppe e il petto d'anatra di Gloria e Gilberto vengono giudicati banali. Vanno tutti e quattro al pressure: devono lavorare in coppia allo stesso piatto, ma sono separati, non si possono vedere, però possono parlarsi. Gloria e Gilberto vanno in balconata. Guido e Giuseppe devono affrontare un'ulteriore prova che consiste nello scegliere, in 10 mosse (uno aggiunge, l'altro può confermare o togliere), gli ingredienti che devono utilizzare per il loro piatto della salvezza. Vince Guido, Giuseppe deve lasciare Masterchef.