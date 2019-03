Il centenario del fascismo attraverso 22 opere

Film d'amore e d'anarchia - Ovvero "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..." (Lina Wertmüller) 1973. Nel 1932 Tunin, contadino, arriva a Roma per uccidere Mussolini: l'anarchico vuole vendicare l'omicidio da parte dei carabinieri di un suo compagno. Ma il mattino dell'attentato – ospite di un bordello - si sveglia in ritardo.

Vincere (Marco Bellocchio), 2009. Film storico su Mussolini milanese e sul Duce poi: una parabola dagli ideali delle masse alla corsa al potere. Il punto di vista è di Ida Dalser, donna che lo amò e gli diede un figlio, Benito Albino Dalser. Respinta – non rassegnata - fu costretta al manicomio.