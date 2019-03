20 cose da sapere su Lawrence Ferlinghetti

IL PADRE DI FERLINGHETTI ERA BRESCIANO

Il padre, Carlo Ferlinghetti, era nato a Chiari in provincia di Brescia. Arrivato in America cambiò il nome in Charles Ferling. Lawrence scoprì solo da adulto le sue origini e il vero cognome del padre che adottò per la sua carriera artistica. Era infatti il più piccolo di cinque fratelli e non conobbe mai il genitore che morì sei mesi prima della sua nascita, la madre finì in manicomio. Passò l’infanzia tra parenti e famiglie affidatarie.

HA SCRITTO LA SUA PRIMA POESIA A 12 ANNI

Nato nel 1919 a Yonkers, nello stato di New York, Ferlinghetti è ricordato soprattutto come un poeta, la sua prima poesia la compose a 12 anni. La passione per la scrittura lo portò a studiare giornalismo alla University of North Carolina e a contribuire al giornale dell’università. Il suo primo libro è del 1955 Pictures of the Gone World, una raccolta di 27 poesie.