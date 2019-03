Trailer e recensione di Il Professore e il Pazzo

1. MEL GIBSON AFFASCINATO DAL LIBRO DI WINCHESTER

L'idea di adattare il libro scritto da Simon Winchester è venuta nel lontano 1999 proprio al protagonista Mel Gibson che ha deciso di affidare il compito a Shemran, con cui aveva collaborato in occasione di Apocalypto.

2. LE BEGHE LEGALI

Nel luglio 2017, Mel Gibson e la sua casa di produzione, la Icon Productions, hanno fatto causa alla Voltage Pictures per ottenere il controllo sul montaggio finale del film. Non solo. Uno dei nodi del contendere era il rifiuto di Gibson di girare alcune scene al Trinity College di Dublino invece che a Oxford cosa che avrebbe fatto risparmiare 2,5 milioni di dollari (il film è stato prodotto in Irlanda). A giugno 2018 la Corte suprema di Los Angeles ha respinto le richieste della star. Ma non è finita perché il regista Farhad Safinia aveva denunciato sempre Voltage Pictures per diffamazione perché i legali della casa di produzione avevano dichiarato che era non aveva rispettato le responsabilità professionali e contrattuali.

3. IL PROFESSORE E IL PAZZO COME GATES, JOBS E ZUCKERBERG

Per Safinia Il professore e il pazzo ha dei punti in comune con le vicende di Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates perché propone il ritratto di persone ambiziose e che si spingono oltre i limiti. Per questo motivo il suo adattamento cinematografico ha tentato di rendere attuale anche a livello visivo una storia di fine 800.