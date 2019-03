Estratto di Chiudete Internet di Christian Rocca

L’impazzimento generale nasce però da una formidabile idea, talmente accattivante che si fatica a rinunciarvi: tutto il sapere del mondo a portata di tutti; fine dell’ignoranza; progresso assicurato. Sono cose meravigliose, irrinunciabili. Purtroppo non è andata sempre così: con l’informazione circola anche la disinformazione e, inoltre, la possibilità di accedere in modo istantaneo a questa massa non filtrata di dati e di nozioni, oltre alle bufale, cancella quasi del tutto la capacità di selezionare, di valutare, di discernere. Cioè di conoscere. Il paradosso è che prevale l’ignoranza mista ad arroganza. Più precisamente, prevale il non sapere di non sapere.

Quando frequentavo le scuole medie mi chiedevo a che cosa servisse perdere sonno con la matematica visto che per fare di conto si usavano già le calcolatrici, ma allora non c’erano ancora le applicazioni pratiche di Mark Zuckerberg o di Larry Page a potermi aprire gli occhi. Poco male se non sono stato io a scrivere l’algoritmo di Facebook o di Google, ma il punto è un altro: se è vero che senza la matematica non c’è l’algoritmo e senza l’algoritmo non c’è la Silicon Valley, è altrettanto vero che senza studiare non si sa nulla e se non si sa nulla non ci può essere democrazia.

Quella che era solo una mia ingenuità adolescenziale è diventata un’ideologia che si è diffusa in tutta la società: che bisogno c’è di studiare, infatti, se posso controllare su Google? A che serve un oncologo se sui social dicono che posso prevenire il cancro usando un sapone a base di aloe? Perché devo comprare un giornale serio quando posso informarmi dai citizen journalists? Perché abbattere gli ulivi infettati dalla Xylella se nel blog di Beppe Grillo c’è scritto che è un complotto delle multinazionali? Che cosa me ne faccio dei vecchi riti della democrazia rappresentativa quando con un clic mi regalo un reddito di cittadinanza, la flat tax, il muro anti-immigrati e la pensione anticipata?

Viviamo in un «mondo privo di senno», ha scritto il giornalista americano Franklin Foer nel libro World Without Mind, diventato in italiano I nuovi poteri forti, ed è normale che senza un vaccino efficace contro i nuovi poteri forti digitali si rischi la catastrofe civile, in particolare in quei paesi, come il nostro, dove la scuola dell’obbligo degli ultimi decenni è stata concepita disinteressandosi della qualità dell’insegnamento e con l’obiettivo principale di assorbire occupazione. L’antidoto all’impazzimento generale non può che essere quello di regolamentare, ripensare, fermare Internet. Chiudere l’Internet così come lo conosciamo, salvando la straordinaria tecnologia di cui siamo tutti entusiasti.

La diagnosi perfetta sullo spirito del tempo digitale risale ai primi del Novecento e l’ho letta in esergo a un capitolo del saggio Il tramonto del liberalismo occidentale di Edward Luce: «La democrazia non è la moltiplicazione di opinioni ignoranti». Non c’è da aggiungere altro, se non che la frase è di Beatrice Webb, con due «b», mica con una sola. Chi è Beatrice Webb? Lo so che state cercando su Wikipedia, e va benissimo perché Wikipedia è uno strumento di consultazione utilissimo. Va solo preso con le molle, per evitare di trasformarsi in esperti caricaturali alla Bouvard e Pécuchet.