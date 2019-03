Fabrizio Corona è di nuovo in carcere

Ci risiamo: Fabrizio Corona è tornato in carcere. Il giudice di sorveglianza Simone Luerti ha infatti deciso di sospendere l'affidamento terapeutico che era stato concesso all'ex fotografo, contestando una serie di violazioni delle prescrizioni previste in questi casi dalla legge. I carabinieri lo hanno prelevato dalla sua casa di Milano e lo hanno riportato in cella. L'affidamento era stato concesso a febbraio 2018 e aveva permesso a Corona di uscire da San Vittore per disintossicarsi dalla cocaina. Il giudice, nel suo provvedimento, ha sottolineato come Corona abbia dimostrato «colpevole ed eccessiva superficialità» e in precedenza lo aveva già diffidato per violazione delle restrizioni che è tenuto a rispettare. Domenica 24 marzo l'ex fotografo è stato ospite di La7 in collegamento a Non è l'arena di Massimo Giletti, dove ha parlato del caso Imane Fadil.