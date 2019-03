Tutti i vincitori dei David di Donatello 2019

L'attesa per scoprire chi saranno i vincitori dei David di Donatello 2019 sta per finire. I premi più importanti del cinema italiano vengono assegnati nella serata del 27 marzo, con cerimonia trasmessa in diretta su Rai Uno a partire dalle 21.25. I riconoscimenti sono molti e sono destinati al miglior film, regia, regista esordiente, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, musicista, canzone originale, scenografo, costumista, truccatore, acconciatore, montatore, suono ed effetti visivi VFX.