La scrittrice francese Fred Vargas ha difeso Cesare Battisti

L'ammissione di colpevolezza di Cesare Battisti per l'omicidio di quattro persone durante gli anni di piombo «non cambia nulla alle mie conclusioni di ricercatrice, lo ritengo ancora innocente». La scrittrice francese Fred Vargas, giallista di successo ha ribadito la sua posizione su Cesare Battisti, l'ex terrorista, condannato e reo confesso per quattro assassini, arrestato in Brasile e recentemente estradato in Italia. «Non ho da presentare nessuna scusa», ha aggiunto la donna che per anni ha difeso Battisti, «non ritengo di aver difeso un assassino, è l'ultima cosa che avrei fatto. Purtroppo è triste perché mi prenderanno tutti per un'imbecille ma è così».