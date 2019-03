Sta per arrivare un sequel televisivo di Sex and the city

«Non era così una volta. Allora i 50 significavano l'inizio della pensione: lavorare meno, passare più tempo con i tuoi hobby, con gli amici, i nipotini», spiega la Bushnell che già nel 2008, per il secondo film ispirato al suo libro, aveva fatto indossare alle sue "ex ragazze" gli occhiali da lettura: «Non era previsto di continuare ad andare in palestra, avviare una nuova impresa, trasferirsi in un'altra città, fare sesso con un estraneo, ricominciare tutto daccapo. Questo invece è come molte donne cinquantenni e sessantenni vivono adesso e il mio libro e la serie rifletteranno su questo». Pubblicato nel 1996, Sex and the City è stato la base della serie di Hbo e di due film ispirati alle avventure di Carrie e delle sue amiche. Altri libri della Bushnell, Lipstick Jungle e Carrie's Diary, sono diventate serie tivù per Nbc e Cw.