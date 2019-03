Keith Richards torna con Talk is Cheap in versione deluxe

LA SQUADRA SCELTA DA KEITH

A Keith, traumatizzato e furibondo, in piena depressione, non resta che il fatalismo: sceglie di curarsi immergendosi come sempre nella musica, dapprima producendo Hail Hail Rock and Roll!, omaggio, su disco e sul palco, al vecchio maestro Chuck Berry, per il quale accetta con umiltà il ruolo del subalterno che non aveva mai concesso a nessuno, esponendosi alle persecuzioni del bisbetico vecchiaccio; quindi, realizzando «per non uscire pazzo» quel disco solista sempre vagheggiato e sempre rimandato, «perché sarebbe solo un altro disco dei Rolling Stones con me che canto». E infatti, Talk is Cheap è il disco più bello dei Rolling Stones da 16 anni a quella parte peccato soltanto che gli Stones non ci siano: Richards si affida a una masnada di esperti musicisti messi insieme per l'occasione: l'affilato e dinamico chitarrista Waddy Watchel, il polistrumentista Ivan Neville dei Neville Brothers, il “padrino del funk” Bootsy Collins, Steve Jordan dietro i tamburi, alternato a Charley Drayton che all'occorrenza copre anche il basso (tutti suonano tutto, qui dentro), c'è posto pure per la figlia di Rufus Thomas, Carla, in un duetto, e perfino per Patti Scialfa, la signora Springsteen, ai cori («No, Bruce non c'è, si è fatto vedere ma non c'entrava molto con questa cosa»).

UN ROCK SENZA COMPROMESSI

Tutte le declinazioni del rock su Talk Is Cheap sono felicemente sviscerate, spontanee, senza compromessi, e dal vivo, nel corso di un breve tour, verranno sviluppate in modo arrembante. Keith come musicista è ormai completamente ristabilito ed anzi sembra vivere qui, lontano dai Rolling Stones, una delle fasi migliori della sua parabola tecnica. E alla fine sarà proprio la riuscita dell'album di Keith a convincere l'amico Jagger, la “puttana”, che il gioco solitario è finito, che conviene tornare all'ovile: gli Stones sono fatti per il rock, quello vero, e tutti insieme. Mentre è ancora in tour con gli X-pensive Winos, Keith capta i segnali di fumo di Jagger: si riparte, e questa volta sarà tutto diverso. Con Steel Wheels, dell'anno seguente, si aprirà, incredibilmente, la più sontuosa, faraonica, lucrosa, clamorosa fase dei Rolling Stones dal vivo. Dura da 30 anni, dura ancora oggi, alla vigilia dell'ennesimo, forse ultimo tour americano, mentre tutti aspettiamo un nuovo album di inediti che manca ormai da 14 anni, un'epoca. Bè, non l'avevano sempre detto, che il tempo è dalla loro parte?