Le pagelle della undicesima puntata di Masterchef 2019

GILBERTO: 6 e ½. La troppa voglia di vincere spesso lo limita. In cucina è bravo, ma a volte si lascia travolgere da un impeto non controllato e ha poca tecnica. Concordiamo con Muñoz che l'energia sin cabeza non paga.

ALESSANDRO: 7-. Un'altra puntata convincente. Non gli avevamo dato fiducia e ancora adesso non crediamo che possa vincere, ma i miglioramenti sono evidenti.

VALERIA: 7+. Precisa ed efficace per quasi tutta la puntata, cala nel pressure. Anche per lei concordiamo con Muñoz: ha molta passione, ma è un po' lenta e rilassata, non esattamente quello che serve in una cucina professionale.

GLORIA: 7 e ½. In questa puntata spinge l'acceleratore e prende l'impennata. Ritorna nel suo ruolo, con efficacia e lucidità.