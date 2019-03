Le conseguenze sociali del Dating online

ITALIA, PAESE DI AMATORI E TRADITORI

Ovviamente mi guarderò dal dire che siamo un Paese che rischia di perdersi. Non solo perché forse si è già perso. Ma perché mi sembra più interessante provare a spiegare perché noi italiani siamo così attratti dal desiderio di trovare sul web l’anima gemella o l’avventura di una notte, un amante appassionato e discreto oppure il brivido dello sconosciuto, di una botta e via. Credo che lo stereotipo nazionale del maschio seduttore, e specularmente della donna fatale, non libera come quella nordica ma emancipata quel tanto che serve per sentirsi aperta e indipendente, perlomeno sentimentalmente, giochino un ruolo importante. Siamo infatti come ci piace rappresentarci e come ci rappresentano. Un Paese di amatori e di amanti. Dunque di traditori e anche di traditrici. Stando almeno al vantato successo in Italia di Gleeden, «il primo sito di incontri extraconiugali per persone sposate e infedeli. Osa l'adulterio e fatti tentare da una relazione in tutta discrezione con il tuo nuovo amante», recita il claim di questa piattaforma per adulteri.