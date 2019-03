Trailer e recensione di Dumbo

La storia è ambientata nel 1919 quando Holt Farrier (Colin Farrell), dopo aver perso un braccio ed essere rimasto vedovo, torna a "casa", e cioè il circo dei fratelli Medici, e riabbraccia i figli Milly (Nico Parker) e Joe (Finley Hobbins). Maximilian Medici (Danny DeVito) spera di risollevare le sorti della sua attività grazie a un cucciolo di elefante la cui nascita è imminente, ma il piccolo messo al mondo da mamma Jumbo ha orecchie enormi ed è considerato un mostro. La sua unicità attira però l'attenzione dello spietato Vandevere (Michael Keaton) e riunire Dumbo con mamma Jumbo è sempre più complicato, nonostante la sensibilità dei Farrier e dell'eterea trapezista Colette Marchant (Eva Green).

NEL MIRINO DI BURTON ANCHE IL MONDO DISNEYANO

La sceneggiatura di Ehren Kruger non brilla per originalità e si focalizza su alcuni temi come la capacità di superare il lutto, il rispetto per gli animali, la critica al mondo dello spettacolo che lucra sulla voglia delle persone di realizzare i propri sogni, il valore dell'amicizia, dello studio, del coraggio. Burton non può che trovarsi perfettamente a suo agio con tematiche a lui care e soprattutto con Dumbo, un outsider deriso ed emarginato che cerca solo di essere se stesso e riabbracciare le persone amate. Oltre a Dumbo, in grado con uno sguardo di fare innamorare adulti e bambini, Burton ha potuto contare su un cast d'eccezione, con una Eva Green splendida in un ruolo finalmente luminoso e materno. Burton riesce a non tradire se stesso e non esita a puntare il dito proprio contro il mondo in stile Disney che ottiene profitto dai sogni altrui. E quando fa alzare in volo il suo elefantino bullizzato e sfruttato regala a tutti la speranza che si possa andare oltre le apparenze.