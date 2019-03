L'accademico della Crusca Patota spiega come cambia l'italiano

L'EVOLUZIONE DELLA LINGUA E IL RISCHIO DI DISTORCERLA

Eppure il linguista non è per nulla pessimista sulla tenuta della nostra lingua, tanto da consolarci persino sul congiuntivo: «Non è affatto morto! Siamo portati a crederlo perché alle orecchie di persone linguisticamente educate un congiuntivo sbagliato fa lo stesso effetto del gesso che scricchiola sulla lavagna. Così facciamo caso agli errori e non a tutti quei congiunti corretti che fortunatamente si continuano a operare». Magra consolazione, direbbero i duri e puri della lingua. «Scialla!», risponderebbero i sostenitori dell’apertura all’italiano libertino e aperto all’influenza del parlato. Di certo l’italiano evolve in continuazione, ed è difficile credere che qualsiasi tipo di conservatorismo lo possa bloccare. La speranza, allora, è che la nostra lingua sia più forte di coloro che la utilizzano in maniera distorta e che abbia in sé gli anticorpi necessari per resistere al populismo. In principio fu la lingua, poi una nazione ed infine un popolo. Quindi, letteralmente, prima l’italiano!