Marco Maddaloni ha vinto l'Isola dei Famosi 2019

CHI È MARCO MADDALONI VINCITORE DELL'ISOLA 2019

Nato a Napoli il 7 dicembre 1984, Marco Maddaloni è famoso in Italia e nel mondo per essere un judoka. Prima di entrare nelle case degli italiani con diverse partecipazioni televisive, infatti, il 34enne è stato sette volte campione italiano di judo. Alto 177 centimetri per 73 chilogrammi, è comparso anche come fotomodello su diverse copertine di note riviste italiane tra cui For Men. Ma Maddaloni ha costruito anche la sua fortuna come personaggio televisivo partecipando a Pechino Express nel 2013 e venendo scritturato come tutor a Detto Fatto.

CHI SONO TUTTI I VINCITORI DELL'ISOLA DEI FAMOSI

La prima edizione del reality, considerato tra i più duri della televisione italiana, risale al 2003. A lanciarlo su Rai Due l'intramontabile Simona Ventura all'epoca sulla cresta dell'onda e conduttrice di ben sette edizioni. A vincere la prima edizione era stato Walter Nudo, artefice di un lungo e divertente duello con Adriano Pappalardo. Un anno più tardi a trionfare era stato invece Sergio Muniz, seguito nel 2005 da Lory Del Santo. Il 2006, l'anno dei Mondiali vinti dall'Italia, a spuntarla era stato Luca Calvani, mentre nel 2007 Manuela Villa. La sesta edizione del reality, forse la più chiacchierata, è stata quella che ha visto trionfare la transessuale attivista Lgbt Vladimir Luxuria. Poi una pausa sabbatica di un anno e nel 2010 il ritorno con Daniele Battaglia a spuntarla. Nel 2011 è stata la volta di Giorgia Palmas e nel 2012 di Antonella Elia. Il passaggio da Mamma Rai a Mediaset ha visto il trionfo di Le Donatella nel 2015, seguito da Giacobbe Fragomeni e Raz Degan. Nel 2018 a vincere era invece stato Nino Formicola, dell'ex duo comico Gaspare e Zuzzurro.

LE POLEMICHE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2019

Quella del 2019 è stata un'edizione densa di polemiche. Su tutte quella tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, in un video mandato in onda durante una diretta, aveva comunicato al cantante dell'avvenuto tradimento da parte della moglie Karin Trentini sposata nel 2010. Secondo Corona i tradimenti da parte della donna andavano avanti da parecchi mesi, ancor prima che Fogli approdasse sull'Isola. Il dolore sul volto dell'ex Pooh a causa di quella scioccante rivelazione aveva scatenato diverse polemiche sull'Isola dei Famosi, tanto da portare Alessia Marcuzzi a scusarsi in prima persona per il gesto indelicato e acchiappa-ascolti.