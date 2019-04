Per Giulia e Silvia Provvedi è Marina La Rosa la vincitrice dell'Isola dei Famosi

«Ho trovato Marina La Rosa una persona che portava il suo pensiero fino alla fine. Nel suo percorso non si è mai mostrata amicona di tutti, questo è sinonimo di personalità. Meno incisiva invece Sarah Altobello», ha spiegato Silvia Provvedi. Del resto l'ex fidanzata di Fabrizio Corona conosce bene le dinamiche del reality show, la cui finale è andata in onda su Canale 5 lunedì 1 aprile 2019, che ha vinto insieme alla sorella Giulia nel 2015. Dello stesso parere Giulia che sembra stravedere per Marina.

POSSIBILE VINCITRICE DELL'ISOLA ANCHE SARAH ALTOBELLO

Ma attenzione alle sorprese. In particolare l'outsidere Sarah Altobello. Che, nonostante sia stata additata da Le Donatella come meno genuina rispetto a Marina La Rosa, ha saputo convincere il pubblico che nella puntata finale l'ha salvata dall'eliminazione preferendola ad Aaron Nielsen. A sostenere la sosia di Melania Trump, come è conosciuta nell'ambiente della televisione nostrana, c'è soprattutto Jo Squillo sua grande estimatrice. La presentatrice e cantante, infatti, è convinta che sia lei l’unica a poter vincere la 14esima edizione del programma di Mediaset. Dello stesso parere anche il 63esimo conduttore e produttore televisivo Valerio Merola.