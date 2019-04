Il debunking sulle accuse dell'ex fidanzata suicida a Jim Carrey

Alessandra Mussolini gli ha risposto con un «Bastard» e la cosa è andata avanti per un po’. Tra i miei lettori però qualcuno mi ha segnalato come su certi profili “amici” di una certa destra sono apparsi post dove Carrey viene attaccato non per lo scambio con Alessandra Mussolini ma per altri trascorsi. Ecco uno dei post che stanno circolando, chiaramente volto a denigrare l’attore americano. È stato pubblicato sulla bacheca di un candidato consigliere comunale di Grosseto nelle fila di Casa Pound, Gino Tornusciolo:

Questo scriveva l’ex fidanzata suicida di Jim Carrey

«Mi hai fatto finire in un mondo di cocaina, prostituzione, malessere, abusi – si legge in un passaggio – hai fatto anche tante cose belle per me, e di quelle te ne sono grata. Ma da quando sono con te ho smesso di essere la persona che ero, Jim. Pensavo di aver conosciuto il dottor Jekyll, invece mi sono ritrovata mister Hyde“.

“Mi hai buttato via dopo aver preso quello che ti serviva […] Non hai pensato allo stigma in cui devo vivere per il resto della mia vita, non ti sei scusato né hai chiesto che cosa potessi fare. Mi hai attaccato il tuo HSV e HPV (herpes genitale ndr), ora voglio le tue scuse. Voglio che tu capisca che per quanto ti sembri una piccola cosa, rovina la vita di una ragazza”.

La make-up artist irlandese scrive anche: “Prima di te forse non avrò avuto molto, ma avevo il rispetto di me stessa, ero una persona felice”.