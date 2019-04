Netflix conferma la terza stagione di Suburra

Gomorra è troppo violento e i The Jackal lo rendono adatto a tutti

"Gomorra 4" adatta a tutti. Perché no, anche alle famiglie. Questo l'intento dei The Jackal che ironicamente hanno presentato un trailer della serie televisiva di Sky, in onda da venerdì 29 marzo su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno, edulcorato da ogni scena di violenza e turpiloquio. Tanto da dare vita a una sorta di "Gomorra Legale". Ecco un breve estratto, mentre il video completo è visibile sulle pagine social dei The Jackal. (video Facebook di The Jackal)