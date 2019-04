Valeria Raciti ha vinto Masterchef Italia 2019

CHI È VALERIA RACITI LA VINCITRICE DI MASTERCHEF ITALIA

Ha 31 anni, si chiama Valeria Raciti e viene da Aci Sant'Antonio in provincia di Catania. Prima di affrontare la sua avventura - vinta - a Masterchef Italia 8, Valeria lavorava come segretaria amministrativa in un'azienda della zona. Il suo amore per la cucina, come ha confessato la stessa donna a Sky Uno, è nato «con me, non ricordo un punto effettivo d’inizio… da piccola stavo spesso da mia nonna e lei era praticamente sempre ai fornelli, cucinava per tutti, quando mia madre mi passava a prendere di ritorno da lavoro avevo con me quasi sempre il gavettino con la cena preparata da lei». Sin da bambina Valeria ha sempre sperimentato tra i fornelli di casa coltivando quella passione che spera un giorno possa diventare un lavoro.

CHI SONO I VINCITORI STORICI DI MASTERCHEF ITALIA

Iniziato nel 2011 il talent cooking ha visto trionfare nella prima edizione Spyros Theodoridis, impiegato di Modena di origine greca. Nella seconda stagione era stata l'avvocatoa di Roma Tiziana Stefanelli a sbaragliare la concorrenza, mentre nella terza Federico Francesco Ferrero che di professione faceva il medico. Nel 2014/2015 il migliore aspirante ched d'Italia è stato Stefano Callegaro, agente immobiliare di Adria. La quinta edizione se l'è aggiudicata la fisioterapista di Ravenna Erica Liverani e la sesta lo studente 18enne di Santarcangelo di Romagna Valerio Braschi. Si arriva poi ai giorni nostri e all'edizione 2017/2018 che ha visto vittorioso un'altro studente, questa volta in scienze dell'alimentazione, Simone Scipioni di Montecosaro in provincia di Macerata.

CHI SONO I GIUDICI DI MASTERCHEF ITALIA

Quando pensi ai giudici di Masterchef Italia la mente vola subito a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Del resto sono loro i veterani del programma. Ma se i primi due hanno condotto tutte e otto le edizioni, Cracco si è fermato alla sesta venendo sostituito prima da Antonia Klugmann, poi da Giorgio Locatelli. Dalla quinta stagione il talent cooking di Sky ha avuto alcune novità; su tutte quella del quarto giudice Antonino Cannavacciuolo.