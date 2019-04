Anche la figlia di Rutelli al Grande Fratello 2019

Ci sarà anche Serena Rutelli, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, sotto il tetto più spiato d'Italia, quello del Grande Fratello. Lunedì 8 aprile 2019, infatti, in prima serata su Canale 5, comincia la 16esima edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italy, condotto, ancora una volta, da Barbara D'Urso. Ad accompagnare la conduttrice ci saranno in studio i due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, a sua volta ex gieffino nell'edizione 2017 della versione vip del reality. La Gialappa's Band, quest'anno, non sarà presente.

SERENA: «I MIEI GENITORI SI SONO RASSEGNATI»

Serena, 29 anni, come ricorda il sito Davidemaggio.it è una dei quattro figli della coppia, di cui tre adottati. L'ex sindaco di Roma e la giornalista-conduttrice hanno dato alla luce Giorgio 36 anni fa e poi hanno adottato Serena, Francisco (31 anni) e Monica (26 anni). «Sono Serena. Mio padre è Francesco Rutelli e mia madre è Barbara Palombelli. Sono stata adottata quando avevo 7 anni», si è presentata nella clip. «La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Siamo rimaste là dentro tre anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore». Poi ha aggiunto: «Ho due genitori secchioni, quindi uno potrebbe immaginare che la figlia sia come loro, una secchiona. Invece no, sono proprio l’opposto, e quindi faccio l’estetista. Mio padre è un coccolone, ride e scherza. Mia madre, invece, è più seria e bacchettona. Voglio entrare nella Casa del Gf da quando avevo 19 anni. Quest’anno si sono rassegnati, entro, quindi si dessero pace».

TRA I CONCORRENTI ANCHE IVANA ICARDI E ALBERICO LEMME

Oltre a Serena Rutelli, tra i concorrenti annunciati nel corso della presentazione ci sono Cristian Imparato, Ivana Icardi, sorella del giocatore dell'Inter Mauro, Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari e padre dei suoi tre figli), fino al farmacista-dietologo dei vip Alberico Lemme. Per quattro personaggi il programma è già iniziato: Audrey Chabloz, Angela Losito, Erica Piamonte e Daniele Dal Moro sono, infatti, gli aspiranti concorrenti entrati ne Il Grande Ranch dove scopriranno se arriveranno o meno al reality madre.