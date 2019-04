Se Kurt Cobain oggi fosse ancora vivo

Ma tutto questo non ha senso chiederselo, perché la vita che non c'è stata non ha senso. Perché, vedete, quando tutto diventa troppo pesante laggiù in fondo, quando l'overdose è nell'anima, e l'astinenza non finisce mai, quando l'anima vomita se stessa; quando ti convinci di essere solo, troppo solo, malatamente solo e quei fili d'erba crescendo fanno un rumore che nessuna chitarra può eguagliare; quando tutto perde di senso, non ha mai avuto senso, non avrà mai un senso; quando il futuro è un binario morto e nessuna droga funziona più, nessuna pasticca, nessuna scopata, nessuna moglie, nessun successo, nessuna canzone, nessun sole che sorge, nessuna notte che viene a portare sollievo esistono più; quando lo schifo di te supera la ragione, e ti senti responsabile di tutto il male dell'universo e non lo sai perché, sai solo che è così e basta, che sei tu quello sbagliato e basta, e tutto quello che hai fatto ti sembra solo una immensa colpa senza tregua, e ne hai pieni i coglioni di sentirti in colpa, di non respirare, di non capire, di essere frainteso, di essere un sasso in fondo a un fiume, di rimpiangere, di scrivere canzoni, di fare dei milioni, di milioni che ti osannano, e non capiscono, e non sospettano, e parlare non serve, e cantare non serve, e resistere non serve, e esistere non serve, allora l'unica cosa che resta da fare è quella giusta, sbagliata per il mondo, ma precisa per te. E il mondo continui pure a chiedersi cosa sarebbe stato se solo tu non avessi, se solo tu ci fossi.