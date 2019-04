Le pagelle della finale di Masterchef 8

Prima di proseguire con l'ultima puntata del talent culinario però è necessario puntualizzare alcuni concetti:



1. La cucina vera non è Masterchef (nel dubbio, meglio ribadirlo).

2. Non si impara a cucinare in televisione, ma nelle cucine dei ristoranti, delle trattorie e delle osterie.

3. Ebbene sì, non esistono solo gli stellati, ma anche ristoranti non stellati, trattorie, osterie.

4. In cucina ci si fa il mazzo tanto, tutti i giorni. Come in quasi tutti i lavori.

5. Non è un'aria, né un'accozzaglia di ingredienti pregiati o esotici a rendere buono un piatto.

6. Un piatto che non rispetta la materia prima non è creativo. È un piatto non riuscito.