Recensione di Colpa delle Favole di Ultimo

Lo si capisce dal primo singolo, I tuoi particolari, che ormai tutti conoscono volente o nolente a memoria, mitragliato com'è ancora dalle radio; lo si coglie dal successore, Fateme cantà, già in rotazione, nel cui video partecipa proprio Venditti, il mentore. La canzone in effetti è proprio vendittiana, al netto del vittimismo da «nun stateme addosso», non è colpa mia se sono una popstar, se non mi adeguo ai puzzoni in cravatta che mi lisciano e mi spremono: il tutto su un giro armonico essenziale, ruffiano, che però un certo effetto lo sortisce. Da parte sua, la traccia eponima, Colpa delle favole, conferma certa insostenibile leggerezza mainstream, anche se va preso atto di una certa scioltezza nei testi che riescono sempre a incastrarsi efficacemente, anzitutto in senso metrico, nella melodia. Ultimo sa rendere duttile una canzone grazie a un uso smaliziato dell'armonia, maturato nei trascorsi studi di conservatorio.

I BRANI DI CUI SI POTEVA FARE A MENO

Se Quando fuori piove riallaccia al disco precedente, Ipocondria è più scanzonata, insegue Rino Gaetano, senza la stessa leggerezza, con il solito prendersi sul serio di fronte al successo. Rondini al guinzaglio è un momento di vulnerabilità scoperta e tutto sommato poco originale, ha una struttura-omnibus che oggi potrebbe cantare chiunque a partire da Mengoni. Amati sempre è I tuoi particolari rallentata, l'evocazione del Vasco più intimo, orfana della stessa ruvidezza rock, anche se accenderà migliaia di accendini negli stadi. Quella casa che avevamo in mente è Ultimo ma anche, vagamente, Gigi d'Alessio: ecco un brano che, sui 13 complessivi, si poteva benissimo scartare, così da rendere il disco più agile. Tipico dell'età, e forse del calcolo commerciale, non buttare mai via niente, ma bisognerà pure imparare che un album vive di ciò che si elimina altrettanto che di quanto ci si mette. Piccola stella sarebbe la prima canzone mai composta, a 14 anni: anche qui si sente una certa suggestione del Vasco Rossi giovane, e anche di questa si sarebbe potuto fare tranquillamente a meno, senonché Nicolò ha voluto concedersela e queste sono esigenze che a un artista vanno concesse.