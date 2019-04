Il futuro visto da Pozzi, Pacchioni e Bencivenga

Già, perché il male, inteso soprattutto come stupidità e banalità, si annida ovunque, anche nel futuro. E pur non avendo di per sé nessuno spessore intellettuale, può essere capace di condizionarci, come scrive il filosofo Ermanno Bencivenga, italiano trapiantato negli Stati Uniti, professore di Filosofia all’Università della California, nel suo ultimo libro intitolato proprio La stupidità del male, edito da Feltrinelli. Il male non insegna nulla, ma è espressione della natura che fa il suo corso, con esiti spesso distruttivi. Il rischio, quindi, è che esso si insinui anche nell’utilizzo delle tecnologie a cui saranno demandate sempre più azioni, disabituando l’uomo a fare e anche a pensare. E allora la stessa esigenza che ha fatto nascere le palestre, per far muovere l’uomo che normalmente si muove grazie alle macchine, forse in futuro potrebbe far nascere palestre per la mente, in grado di supplire alla mancanza di ragionamento.

TRE FUTUROLOGI A CONFRONTO

Quel che è certo, e la cosa è apparsa evidente attraverso il botta e risposta che Cisnetto ha avuto con i tre “futurologi”, è che il futuro risulta un tema subdolamente fascinoso, in cui le deduzioni logiche sfiorano spesso la fantascienza e finiscono per diventare inquietanti. Ma forse un po' di inquietudine può far solo bene. Meglio inquieti e pensanti che sereni ma banalmente appiattiti sul presente.