Gli italiani sono sempre più spaventati, sfiduciati e soli

La solitudine è ormai un’epidemia, una piaga sociale. Un recente rapporto di Eurostat stima una media del 6% della popolazione europea che «non ha nessuno a cui chiedere aiuto». Ci sono però Paesi dove questo dato è più che doppio. Come Italia e Lussemburgo, ma i nostri concittadini soli sono leggermente di più: ben oltre 6 milioni. In altre parole gli italiani sono gli europei che si sentono più soli e che hanno meno persone sulle quali contare. Il drammna ulteriore però è che noi (con in testa governo e amministratori) non solo non prendiamo atto di quanto ci siamo ridotti male, ma nemmeno proviamo ad affrontare seriamente il problema. Il Inghilterra per esempio è stato istituito da Theresa May un ministero della Solitudine. Da noi invece con la sola eccezione delle associazioni caritatevoli si preferisce stendere un velo di pietoso silenzio sulla crescente solitudine di un Paese dove – rapporto Istat 2017- il 13% degli italiani non sa chiedere aiuto, il 12% non ha con chi parlare di questioni personali, il 31,6% delle famiglie è composto di una sola persona e 8,5 milioni vivono soli.

SEMPRE PIÙ ISOLATI IN UN MONDO DI AMICI VIRTUALI

Viene in mente Giorgio Gaber: «Da soli si sta bene in due si è un esercito» cantava in La solitudine. Perché il sarcasmo e l’ironia del tempo in cui andavano di gran moda le comuni e tutto era collettivo si sono trasformati in drammatica realtà. Che per un grande numero di persone, in un’epoca che si dice dominata dai social media e affollatissima di “amici”, è costretta e dolorosamente subita.