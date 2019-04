Così il bar Basso è diventato simbolo del FuoriSalone

IL FUORISALONE OGGI

Un altro cambiamento degli ultimi anni è che arte, design e moda, a Milano, hanno ormai intrapreso la stessa direzione. Oggi Miart, per esempio, arriva poco prima del Salone e alcune case di arredamento scelgono il sabato della kermesse precedente per organizzare i propri eventi. Non solo. Maurizio rivela che una volta a settimana, il bar diventa un set fotografico per qualche servizio di moda: «Prima degli Oscar sarebbe dovuta venire la modella Irina Shayk per girare uno spot assieme a me, dovevo servirle un negroni e raccontarle la storia del bar. Poi però è stata aggredita dai fotografi e non è più voluta uscire dal suo hotel». Infine, una confessione: «La verità è che durante il FuoriSalone il bar Basso dà il peggio di sé. Il motivo? Serviamo i cocktail nei bicchieri di plastica, questione di sicurezza per chi sta fuori dal locale quando dentro non c’è posto, e cioè quasi sempre. Il pavimento inoltre diventa una palude e c’è sempre il rischio che qualcuno chiami le forze dell’ordine per il rumore, dato che noi chiudiamo alle tre».

IL BAR BASSO ALL’ESTERO

Trovare Maurizio al bar Basso durante la settimana del Mobile non è semplicissimo. Capita spesso sia in giro per lavoro, anche all’estero, dove suo locale è ormai diventato un luogo di culto. Alla Biennale di Kortrijk, in Belgio, è stata realizzata una copia esatta del bancone e dell’insegna in cartongesso mentre un progetto simile è in via di studio a Copenaghen, dove la scritta “Bar Basso” al neon che da 52 anni illumina le notti di Milano farà da ingresso a un vecchio teatro diventato da poco showroom in centro città. E quando non lavora, Maurizio stacca la spina giocando a hockey su ghiaccio: «Ci giocavo da bambino, poi ho ripreso sette anni fa e ho smesso nel 2017. Un gruppo di amici coetanei che frequenta il bar mi ha convinto a indossare nuovamente pattini e imbottitura. Certo, a 50 anni il livello era patetico, ma in qualità del più scarso del gruppo è stata un’esperienza che mi ha insegnato a gestire meglio i rapporti con i miei dipendenti».