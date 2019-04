Trailer e recensione di Bene ma non benissimo

Francesco Mandelli debutta alla regia con il film Bene ma non benissimo, la storia di una 15enne vittima di bullismo che nonostante tutto cerca di mantenere un atteggiamento positivo. Candida (Francesca Giordano), dopo la morte della madre si trasferisce con il padre Salvo (Rosario Terranova) da Terrasini, in Sicilia, a Torino dove zio Vito riesce a trovare all'uomo un lavoro presso una pizzeria. La ragazzina prova a integrarsi in una realtà totalmente nuova, mentre a scuola tre bulli la prendono di mira perché non è ricca, è siciliana e a causa della sua fisicità. Candida trova però un alleato in Jacopo (Yan Schevchenko), compagno di banco ricco e introverso.