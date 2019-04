Jovanotti risponde a Messner sul concerto a Plan de Corones

Jovanotti poi ha ribadito: «Quando dico che stiamo tenendo insieme un evento rock con l’equilibrio ambientale non lo dico tanto per dire, si tratta di mettere in campo tutte le conoscenze in questo ambito ed è quello che stiamo facendo, per mostrare un modo nuovo di fare le cose, non quello solito che giustamente preoccupa Messner. Il futuro non lo si afffonta negandoci le esperienze ma immaginandone di nuove con nuovi mezzi».

JOVANOTTI: «I CLUB ESCLUSIVI NON FANNO PER ME»

Il concerto in quota in Val Pusteria fa parte del tour Jova Beach Party 2019. Progetto che vanta la collaborazione del Wwf ma che nonha convinto gli ecologisti preoccupati dell'impatto ambientale. Nel suo post Jovanotti torna a rassicurare pubblico ed esperti. «Si tratta di realizzare non solo grandi giornate di goduria collettiva ma anche grandi aperture verso panorami di economia circolare, di comportamenti ecosostenibili e di equilibrio umanità/pianeta». Poi, riferendosi a Messner, aggiunge: «Se poi lui preferisce il silenzio delle grandi altitudini in solitaria al battito dei piedi che ballano sulla terra nuda stimolati da una giusta potenza di watt rispondo che c’è un momento adatto a tutto, e a Plan de Corones la folla festosa non è una novità, è un luogo di tutti ed è bello per questo. Sentirsi invasi da gente allegra che non ha nessuna intenzione di violare nessun tempio naturale ma casomai di celebrarlo suona semplicemente, ahimè, elitario, e siamo alle solite, e a me le solite non piacciono, i club esclusivi non fanno per me».