Che cosa è il Salone Satellite Award

I VOLTI EMERGENTI DEL DESIGN ITALIANO

Altra designer da tenere d'occhio è Elena Salmistrario, vincitrice del premio come miglior designer esordiente al Salone del Mobile Milano Award. Dopo aver fondato nel 2009 con Angelo Stoli uno studio per realizzare oggetti d’interior design, ha iniziato a farsi notare come professionista nel 2011 proprio in occasione del FuoriSalone. La milanese Federica Biasi è stata invece l’unica donna a vincere nel 2018 il Rising Talents Awards: premio della fiera parigina Maison&Objet per i designer emergenti. Laureata nel 2011 all’Istituto Europeo di Design, dopo un’esperienza ad Amsterdam è diventata art director per Mingardo e consulente creativa per Fratelli Guzzini. Oltre alla ricerca dedicata ai singoli brand, per cui si concentra in particolare su colori, materiali e finiture, progetta oggetti in ceramica, arredi e prodotti tessili facendo riferimento alle eccellenze artigiane.

IL NIPOTE D'ARTE MATTEO CIBIC

Classe 1983, il parmigiano Matteo Cibic nel 2018 è stato selezionato tra sette designer italiani e operanti in Italia under 35 giudicati meritevoli di promozione dal progetto AD CHOICE – Seven for the Future, ideato dal direttore di AD-Architectural Digest, Ettore Mocchetti. Originario di Vicenza, Cibic espone in musei e gallerie internazionali: dalla Biennale di Venezia al Mudac di Losanna fino al Centre Pompidou di Parigi. Va però ricordato che, nonostante si dichiari autodidatta, siamo davanti a un "nipote d'arte": Aldo Cibic infatti è tra i fondatori del collettivo Memphis. Ancora più giovane è Antonio Facco, nato nel 1991. Facco, che ha uno studio a San Donato Milanese, nel 2018 ha vinto il Rising Talents Award. E nonostante la giovane età ha collaborato con architetti, designer e aziende internazionali tra cui Antolini, Bolon, Cappellini, AugustaWestland, Mohm.