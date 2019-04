Cosa vedere al FuoriSalone 2019

PRADA INVITES. Elizabeth Diller, l’architetta sui generis che ha disegnato la high line di New York («l’architettura non deve risolvere problemi ma crearli»), espone nello store in Galleria un progetto di capi e accessori multifunzione nel tessuto-mantra/iconico del brand, il nylon, come una borsa porta-abiti che diventa un impermeabile e l’accessorio da spalla che si trasforma in borsine da sera. Non pensate che si tratti del consueto esercizio da studenti di design, maniaci della multifunzionalità e del trasformismo (il pezzo multitask lo beccate sempre, nella sfilata delle scuole, ed è sempre orrendo). Quelli di Elizabeth Diller sono belli davvero, esattamente come i capi della decana dell’architettura italiana al femminile, Cini Boeri, e di Kazuyo Sejima. (dall’11 aprile).

TOD'S NOCODE SHELTER. Alle Cavallerizze, su progetto di Andrea Caputo, una riflessione sull’architettura prima dell’architettura: il rifugio dell’uomo, esplorato fra installazioni di igloo e tepee, video di progettisti internazionali e, soprattutto, uno straordinario tappeto-footprint di mille metri quadrati che, da solo, sarebbe stato più interessante delle costruzioni che lo coprono. Segnaliamo che il nomadismo è il grande tema del momento, in caso non vi foste accorti di quel che accade nel mondo.

IL BRASILE ALLA PERMANENTE. Per quest’anno, designer e progettisti brasiliani, sempre molto interessanti per l’uso di legni e soluzioni materiche anche sul tema di quest’anno, la luce, non si trovano alla Università Statale ma al Museo della Permanente. Il titolo dell’esposizione è Essentially diverse: sei le aziende presenti.