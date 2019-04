Come rimorchiare al FuoriSalone di Milano

1. IDENTIFICARE SUBITO CHI HAI DAVANTI

Riuscire a identificare la tipologia di persona con cui ci si vuole relazionare è fondamentale. Occorre intuire, da come l’altro si veste e si atteggia, se siamo di fronte un esperto del settore, un giornalista freelance in cerca di ispirazioni per qualche rivista… o un improvvisato come te. Identificarlo sarà utile per impostare il livello di conversazione. Se non si riesce a dedurre che tipo di persona si ha davanti, piuttosto, domandateglielo: «Bonsoir! Esperto/a del settore?». Se è chiaro che si tratta di un architetto o designer professionista, meglio fare attenzione a quello che si dice per evitare gaffe. Buona norma è evitare di fare lo spaccone in campo d’arte. Meglio evidenziare da subito la propria ignoranza e approfittarne per chiedere simpaticamente delucidazioni fingendo interesse.

2. COME E QUANDO FINGERSI ESPERTI

Se invece è chiaro che chi ha attratto la nostra attenzione è un imbucato dell’ultimo momento esattamente come noi, allora è possibile sfoggiare tutta la finta sapienza di cui disponiamo senza rischiare figuracce. La cultura per attaccare bottone sarà utile. Ci si può atteggiare con nonchalance a intellettuale e, passando accanto alla preda, commentare qualche esposizione ad alta voce. Si può sempre chiedere un parere: «Non trova che questa esposizione/installazione risenta della scarsa illuminazione dello spazio? La luce è essenziale per esaltare il contenuto». A conversazione avviata, ci si può giocare la carta del drink per non risultare il noioso esperto di turno mostrando così il lato più divertente e sciallo.