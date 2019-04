Salone del Mobile e FuoriSalone: dove mangiare e bere a Milano

MANGIARE AL VOLO: STREET FOOD

Se il vostro budget non prevede l'idea di sedersi per mangiare, non temete, il cibo di strada sarà sempre lì, pronto a tendervi una mano, facendovi spendere sui 10 euro.

Clover (Loreto-NoLo). Vicino a una stazione di benzina di viale Brianza, tra Loreto e Ferrante Aporti, un chiosco dall'irresistibile fascino vintage con gustosi hamburger dettati a voce, ottime tartare e buoni cocktail.



Toast Varisco (Loreto-NoLo). In via Termopili, tra viale Monza e via Padova, una bar tabacchi storico che resiste alla gentrificazione, dove mangiare dei toast fatti a regola d'arte, accompagnati da vino, birra, taglieri e gustossisimmi taralli pugliesi un po' più cicciottelli di quelli standard.



Fud Bottega Sicula (Navigli). Una bottega sicula ideale per lo street food made in Trinacria: panini ripieni di prodotti siciliani, come salumi di suino nero dei Nebrodi, mortadella d'asino, provola delle Madonie Nebrodi e fritti a base di panelle, cipolle, patate arricchite di salumi e formaggi.

Bomba (Piazza XXV Aprile). Il cibo di strada di Niko Romito è una bombolone fritto ripieno di diverse farciture, quali spezzatino di manzo con spinacino, maiale e pollo fondente e lattughino, mozzarella di bufala pomodorino semisecco e basilico, solo per citarne alcuni.



Trapizzino (Wagner). Il tramezzino di pizza ha impegato tanti anni per approdare dalla sua terra natale, Roma, a Milano. Ma ormai è fatta, e chi lo molla più? Lo si può trovare ripieno di coda alla vaccinara, pollo, burro e alici.



Sbunda (Sarpi). Una recente apertura calabra a Milano: tutti i prodotti di questa paninoteca provengono dalla terra madre e l'offerta è a base di panini farciti di capocollo, 'nduja, pecorino del Poro, provola silana, soffritto di maiale, salumi di maiale nero, parmigiana. Non manca il morzello (frattaglie di vitello cotte nel sugo con peperoncino) presente anche nella versione ittica, con baccalà.