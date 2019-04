Piero Castiglioni spiega l'evoluzione del design italiano

Il Salone del Mobile ha quasi 60 anni. È ancora giovane e al passo coi tempi?

Per il successo che ha credo di sì. Un pubblico così vasto a Milano, per un evento, non lo vedo spesso, nemmeno per la moda la città si riempie come per il Salone e il FuoriSalone che fa parte a tutti gli effetti dell'evento.

Qual è il segreto del successo della Design Week?

Intanto l'aspetto sociale dell'incontro, i vecchi amici che si ritrovano, studenti che si sono conosciuti con l'Erasmus e hanno l'occasione per un nuovo contatto. Anche io incontro colleghi che non vedo quasi mai in occasione del Salone.

E il segreto del successo del design?

Credo che il grande motore non siano mai stati i designer o gli architetti, ma gli industriali, che anche dopo la guerra mettevano a rischio una parte della loro produzione per inventare oggetti che non esistevano senza appiattirsi sul mercato. Il coraggio di questi signori è il motore di tutto.