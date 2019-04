Le gallerie da visitare a Milano durante il FuoriSalone 2019

«In via Montenapoleone/ il cuore di Milano», cantava Peter Van Wood del 1957. Canzone poi finita nella colonna sonora del film di Carlo Vanzina del 1987, via Montenapoleone, appunto. Una strada in cui, recitava il trailer, «tutto è firmato, anche la vita». Il Montenapoleone District, cuore del quadrilatero della moda, in occasione del FuoriSalone si trasforma nella via del design. E nell’ambito della MonteNapoleone Design Experience 2019 rientra anche il Teatro Manzoni: nella galleria e nel foyer sono presentate le novità di Agape Casa con il celebre brand Stellar Works. Ma in tutta la città, nei quartieri che si trasformano in "district del design" anche le gallerie d'arte diventano un'occasione per "annusare" le tendenze che verranno.

CASE-GALLERIE ED EX FABBRICHE DI CRAVATTE

Al Brera Design District, che compie i 10 anni con circa 100 showroom e 300 eventi, si celebra con una esposizione diffusa Pinocchio che Swiss Chrono ha organizzato fra Brera, Lambrate e la Galleria S. Fedele. In Largo Treves 5 la Galleria Post Design presenta in scala 1:1 il progetto innovativo di abitazione nomade, sostenibile e autosufficiente Casa Ojalá. Al n. 11 di via Solferino si trova invece Dimore Gallery: la casa-galleria di Britt Moran ed Emiliano Salci. Nel distretto delle 5VIE Art+Design, un progetto di marketing territoriale e culturale per la valorizzazione del centro storico di Milano, la galleria Rossana Orlandi, in via Matteo Bandello 14, mostra i creativi selezionati dalla “signora del design” in uno spazio realizzato nel 2002 in una ex-fabbrica di cravatte.

IN ISOLA L'ECO DEL BAUHAUS

«Cosa oggi può essere definito design?» è invece la domanda da cui parte la terza edizione di Isola Design District che per la Design Week milanese sceglie il tema Unlimited Design. Il quartiere a ridosso del polo di Porta Nuova per il Fuorisalone 2019 si propone di andare oltre l’idea di prodotto e la sua funzione, per indagare le nuove forme di comunicazione digitale e le sperimentazioni con i materiali naturali e innovativi. Se si è in zona, si può visitare la galleria Angelo della Pergola 1 dove in occasione del centenario del Bauhaus Myriam Kuehne Rauner ha creato la collezione Echo Bauhaus.