Da Lambrate a Tortona: le zone di Milano da vedere durante il Fuorisalone 2019

GLI APPUNTAMENTI DI ZONA TORTONA

Il quartiere del design nella settimana del design vede per una settimana loft, studi fotografici e di progettazione, showroom, laboratori creativi, atelier di moda, aree industriali della zona trasformarsi in spazi espositivi, dove oltre 100 aziende presentano quanto progettato nel corso dell’ultimo anno (qui tutti gli eventi). E sono aperti fino a notte inoltrata negozi, bar e ristoranti, tra cui le tradizionali latterie e trattorie. Il programma di eventi della Design Week 2019 vede tra l’altro il ritorno di Ventura Projects proprio nel luogo dove fece il suo esordio all’inizio degli anni 2000, negli spazi dell’ex Ansaldo, oggi Base. Prossimo a festeggiare il ventesimo anniversario, inoltre, Superstudio rinnova l’evento Superdesign Show e il format Only The Best rivolgendo particolare attenzione al tema Innovation & Tradition. Torna anche con la quarta edizione la mostra di design contemporaneo Tortona Rocks.