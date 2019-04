Che cosa è il Brera design district di Milano

Il termine Brera viene dal termine di origine germanica Braida indicante uno spazio erboso. Curioso che questa sia una delle vie più note, turistiche e ad alta "densità culturale" di Milano anche grazie all'Accademia di Belle Arti. Automatico dunque il binomio Brera e design. Come ogni anno infatti questo quadrilatero storico gioca la parte del protagonista nel FuoriSalone, la galassia di eventi e mostre che accompagna il Salone internazionale del Mobile (quest'anno dal 9 al 14 aprile). Ecco gli appuntamenti del Brera Design District.

BRERA DESIGN DISTRICT E IL TEMA 2019: DESIGN YOUR LIFE

Lo scorso anno, in queste vie storiche si contarono 210 eventi e 395 espositori nonché 350 mila visitatori in "transito". Per il 2019 il tema è Design your Life: un omaggio al libro di Bill Burnett e Dave Evans. Dieci gli ambassador coinvolti, a cui sono state associate altrettante tematiche verticali. Tra loro: Mario Cucinella con la sua SOS School of Sustainability; Daniel e Markus Freitag considerati antesignani dell’economia circolare; i Pretziada per il loro modo di fare cultura a partire da uno specifico territorio; Ben Sheppard di McKinsey con la sua ricerca volta a mostrare il valore del design da un punto di vista economico; Aldo Cibic con Design your Memories. Al Brera Design Apartment andrà in scena Planetario, un progetto di interni concepito e realizzato da Cristina Celestino per Besana Carpet Lab che prenderà forma attraverso uno scenario domestico onirico ispirato ai temi dello spazio e della sua antitesi, il mondo sottomarino.