Che cosa è il distretto 5VIE art+design di Milano

Via Santa Maria, Via Santa Maria Podone, Via Santa Maria Fulcorina, Via Bocchetto, Via del Bollo: sono queste le cinque vie che danno vita al distretto dell'arte e del design valorizzato dall'associazione culturale 5VIE art+design. Un crocicchio nel cuore di Milano che da sei anni col suo distretto rappresenta per il FuoriSalone un museo diffuso del design. Le 5VIE sono infatti al centro di un circuito artistico-culturale che collega la Pinacoteca ambrosiana con il Civico museo archeologico e la Basilica di Sant'Ambrogio, in un percorso fatto di musei, chiese, chiostri, siti archeologici, corti interne. Ma accanto a questi tesori del passato il quartiere continua a ospitare un ricco tessuto artigianale, e le Vie degli Spadari, Armorari, Speronari e Orefici ci ricordano appunto di questa combinazione tra operosità e gusto che ha reso celebre Milano nel mondo fin dal Medio Evo. Grazie alla Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, è stata creata questa via tematica per la promozione delle eccellenze artigianali dell’area. Dove lo showroom e la storia dell’arte dunque riescono a convivere e a contaminarsi, ispirandosi a vicenda.